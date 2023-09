Após encontrar com Janja, Xuxa entra em campanha por ministra negra no STF

Giro VEJA - quarta, 6 de setembro

Toffoli anula provas e diz que prisão de Lula foi erro histórico

O ministro do STF, Dias Toffoli decidiu anular as provas do acordo de leniência com a Odebrecht e afirmou que a prisão do presidente Lula foi um “erro histórico”. Ainda, segundo a decisão, os agentes se valeram de verdadeira tortura psicológica para obter provas contra inocentes. Em resposta, o ex-juiz da operação Lava-Jato, Sergio Moro, se manifestou nas redes sociais. Segundo o senador, a corrupção nos governos do PT foi real, criminosos confessaram e 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. A decisão que abateu a Lava-Jato, as articulações do governo para abrigar o Centrão e o ciclone extratropical que deixou pelo menos 30 mortos são os destaques do Giro VEJA desta quarta-feira, 6.