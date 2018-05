Ao Vivo: acompanhe a greve dos caminhoneiros contra alta nos combustíveis

A greve de caminhoneiros contra o aumento no preço dos combustíveis, sobretudo do diesel, bloqueia rodovias em pelo menos 11 estados desde a última segunda-feira, 21. Entre os desdobramentos da paralisação nas estradas do país estão ameaças ao abastecimento em indústrias, no varejo, em distribuidoras de combustíveis e entrepostos de alimentos.

Uma reunião entre ministros do governo e representantes da classe, nesta quarta-feira, 23, terminou sem acordo e os caminhoneiros manterão a greve. Um novo encontro foi marcado para esta quinta-feira, 24.

Acompanhe ao vivo a greve de caminhoneiros e seus desdobramentos: