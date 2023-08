Ao menos dez pessoas morrem em operação da Polícia Militar no Rio

Ao menos dez pessoas foram mortas e quatro ficaram feridas em uma operação policial no Complexo da Penha, na Zona Norte da capital fluminense, nesta quarta-feira, 2. Entre elas está um polícial militar. Desde o início da manhã a Polícia Civil está na região e houve confrontos na Vila Cruzeiro e nos Morros da Caixa Dágua e do Sereno. Um agente ficou ferido e está no Hospital Central da Polícia Militar, no Centro da cidade do Rio. De acordo com a Polícia Militar, dois criminosos identificados como Carlos Alberto Marques Toledo e Du Leme estão entre os mortos.

Dez pessoas deram entrada já sem vida no Hospital Estadual Getúlio Vargas, próximo ao local. A operação busca, segundo a PM, localizar e prender integrantes do Comando Vermelho, e ocorreu depois de investigação do setor de Inteligência, que identificou uma reunião de integrantes da facção na região. Sete fuzis, munições e granadas foram apreenddas e barricadas, retiradas.

Siga