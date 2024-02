Ao lado de Paes, Lula ensaia palanque no Rio para as eleições

De volta ao Rio e em um ensaio para a campanha eleitoral municipal deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugurou, ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD), o Terminal Intermodal Gentileza, na região central da capital carioca, em meio a uma troca de afagos. A obra, preparada para interligar três linhas diferentes de transporte — ônibus, BRT e VLT — foi construída com R$ 532 milhões em recursos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), do governo federal.

Para uma plateia de milhares de apoiadores do presidente, Lula voltou a fazer acenos a Paes, e criticou opositores do prefeito. “Obviamente, o povo daqui não tem culpa de alguns governantes que às vezes são eleitos aqui. Vocês sabem a diferença do Eduardo Paes e de quem veio depois dele aqui, no passado”, disse, em referência ao ex-prefeito Marcello Crivella (Republicanos).

“Isso aqui (o terminal), o Eduardo Paes disse. O contrato com a Caixa para o terreno foi assinado em 2013. De lá pra cá, foram oito anos e não ficou pronto. Por isso, a importância da volta do Eduardo Paes. O que vocês estão recebendo hoje é uma entrega de uma prefeitura que tem amor pelo Rio de Janeiro. Todo mundo sabe da minha amizade com o Eduardo Paes e que sempre que ele precisou, a gente esteve aqui pra ajudar. Quero que vocês saibam ver essa diferença de quem trabalha, e quem fala besteira. Você sabe que tem gente que pega o celular, fala mentira, acorda mentindo e vai dormir mentindo. Precisamos aprender uma lição”, prosseguiu o presidente.

“Vai ter eleição outra vez este ano. E não podemos votar num imbecil que fala mais bobagem. Temos que saber quem é que a gente escolhe pra ser vereador e prefeito. Quando venho inaugurar um terminal com o nome Gentileza, só podemos dizer que aqui no Rio, o amor venceu o ódio. Parabéns, Eduardo Paes. Mas pare de me pedir dinheiro”, brincou Lula. “Vocês podem ter certeza que vocês têm um cara que se preocupa com essa cidade”, concluiu.

Antes, o presidente foi também aclamado pelo prefeito, que destacou o recente acordo feito com Lula para o envio de R$ 1,2 bilhão em recursos do governo federal para a compra de novos ônibus do BRT. “A gente tem, e o povo do Rio tem que entender isso, no presidente Lula, um sujeito absolutamente apaixonado por essa cidade e por esse estado. Em dois meses, ele esteve aqui, almoçamos juntos e conseguimos R$ 1,2 bilhão para comprar novos ônibus do BRT, os amarelinhos. Disse a ele: Lula, milhão eu pago. Eu quero bilhão de vossa excelência”, brincou Paes.

De olho no pleito, o PT tenta garantir a vaga de vice na chapa de Paes. Candidatos ao posto, inclusive, estiveram presentes, como a secretária municipal do Meio Ambiente, Tainá de Paula, e o de Assistência Social, Adilson Pires. Até o momento, no entanto, o prefeito tem indicado a aliados sua preferência por nomes de sua maior confiança, como o deputado Pedro Paulo ou até seu secretário de Governo, Felipe Santa Cruz, ambos seus correligionários e que também estiveram no evento.

A vaga, desta vez, tem peso dobrado: Paes planeja concorrer ao Governo do Rio em 2026, portanto, deve deixar a Prefeitura de bandeja a quem estiver como seu número 2. Resta saber qual será o peso de um apelo do presidente Lula que, a pedido da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, tenta emplacar também para a vice o nome da ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco. No diretório fluminense, o nome não tem sido bem aceito, já que poderia empurrar a disputa ainda mais para o campo ideológico.

Na agenda, estiveram os ministros Jader Filho (Cidades) e Anielle Franco, além de Janja, os presidentes dos bancos públicos, deputados federais e políticos locais.

Terminal vai atender 150 mil pessoas por dia

Localizado ao lado da rodoviária intermunicipal da cidade do Rio, o Terminal Gentileza projeta receber cerca de 150 mil pessoas por dia. E integra, além do novo corredor do BRT na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da capital carioca, 14 linhas de ônibus municipais e duas linhas do VLT — que conecta, por exemplo, o aeroporto Santos Dumont ao Centro.

Com dois andares, o terminal começa a funcionar já neste sábado, 24, ainda de maneira reduzida.