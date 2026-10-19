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Brasil

André Janones é internado na UTI de hospital em SP após debate na Band

Deputado teve quadro de arritmia cardíaca; instituição ainda não divulgou boletim médico

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 11h24 | Atualizado em 19 out 2026, 12h11
Homem branco de barba e cabelo escuro, vestindo terno preto, camisa roxa e gravata estampada, olhando sério para frente. Ao fundo, pessoas desfocadas e uma bolsa rosa
O deputado federal André Janones (Marina Ramos/Câmara dos Deputados)
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André Janones é internado na UTI de hospital em SP após debate na Band Priorize VEJA no Google

O deputado federal André Janones (Rede-MG) foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira, 19, após um quadro de arritmia cardíaca grave.

A informação foi confirmada a VEJA pela assessoria de imprensa do hospital, que acrescentou que o boletim de saúde deverá ser divulgado às 13h. A equipe do deputado também confirmou a internação após quadro de arritmia e falta de ar, e afirma que Janones está sob os cuidados da cardiologista Ludhmila Hajjar.

A internação se deu após o debate presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizado na noite de domingo, 18, pela Rede Bandeirantes. Janones acompanhou o encontro pessoalmente nos estúdios da Band, também em São Paulo. Como mostra reportagem de VEJA, o debate foi marcado por tumulto e trocas de acusações entre os candidatos e seus respectivos aliados e assessores.

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O parlamentar ainda não se manifestou sobre a internação e não se sabe a gravidade do quadro. O último vídeo em suas redes foi publicado próximo da madrugada desta segunda, 19. Janones também não publicou em seu canal “Exército do Lula” — a última atualização é de 0h40. O canal, que já conta com 5,4 milhões de inscritos, foi criado pelo deputado para alavancar a campanha de Lula, sobretudo, no segundo turno.

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Na última live postada, Janones parece estar em um quarto de hotel, aparentemente bem. Ele, no entanto, começa o vídeo dizendo que o cansaço está “bem forte”, e pedindo desculpas por eventuais erros em sua fala. Ele ainda comentou o desempenho de Lula e criticou a postura de Flávio durante o debate.

“Ele [Flávio] estava passando imagem de arrogância, de prepotência, de intimidação. Essa é a imagem que o eleitor enxergava: ele tentando intimidar um senhor de 80 anos de idade. Pegou mal, foi um tiro no pé”, disse o deputado. Ele acrescenta que a avaliação consta de pesquisas qualitativas feitas pela campanha durante e logo após o encerramento do debate.

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