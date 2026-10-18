Primeiro debate entre Lula e Flávio Bolsonaro é marcado por tumulto e trocas de acusações

Foi realizado neste domingo, 18, o primeiro debate presidencial entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). O encontro entre o presidente e o senador ocorreu nos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo, a uma semana do segundo turno de votação.

No primeiro confronto direto da campanha, os presidenciáveis dedicaram a maior parte de seu tempo de fala a ataques e trocas de acusações. Denúncias envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, as fraudes no INSS e relações com grupos milicianos dominaram a maior parte do debate, deixando pouco espaço para a discussão de propostas concretas — desvirtuando o propósito central da transmissão, que é apresentar aos eleitores indecisos alguma solução para os problemas do país.

Em mais de uma ocasião, os mediadores Adriana Araújo e Eduardo Oinegue tiveram de interromper o cronômetro dos candidatos em razão de tumulto e gritaria na plateia, composta exclusivamente por convidados de Lula e Flávio. Em diversos momentos, o embate progrediu para um bate-boca deflagrado entre os presidenciáveis, visivelmente irritados, que priorizaram as alfinetadas, provocações e slogans de campanha sobre o debate efetivo.

Ao final do debate, a Polícia Militar foi acionada sob suspeitas de que haveria uma bomba no carro utilizado por Flávio Bolsonaro, razão que levou a equipe do candidato a retirá-lo do estúdio às pressas sem dar declarações aos jornalistas. O Gate (esquadrão da PM) informou, por volta das 23h40, que o alarme era inicialmente falso e que substâncias químicas encontradas no carro seriam levadas à perícia.

Acompanhe, ao vivo, os principais destaques do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na Band

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23h — Parte dos estúdios da Band é isolada por suspeita de bomba

Flávio Bolsonaro deixa a emissora sem falar com jornalistas; segundo a equipe, senador foi retirado do local por razões de segurança.

22h16 — Debate presidencial na Band acaba com mais tumulto, gritaria e assobios na plateia

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22h15 — Declarações finais de Flávio: promessa de prosperidade e apelo sobre segurança

“Quem tem que ter medo é marginal”, afirma o presidenciável do PL, acrescentando que seu governo não vai trabalhar “pelos privilegiados”. Ao final, Flávio celebra a manifestação da qual participou neste domingo, na Avenida Paulista, “sem depredação e lixo nas ruas”.

22h10 — Declarações finais de Lula: crítica às privatizações e resultados no primeiro mandato

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Em sua participação final, petista diz que pegou um país quebrado em sua primeira gestão e entregou desenvolvimento da indústria e crescimento econômico. Segundo o presidente, o rival está “assustado” com o tamanho das manifestações a favor do PT.

22h05 — Nos momentos finais do debate, tumulto toma conta da plateia

Mediadores interrompem novamente o debate em meio a considerações finais de Lula, com gritos e manifestação da plateia após Flávio passar atrás do presidente, como fez por várias vezes durante o programa. A apresentadora teve de pedir silêncio aos gritos, e pediu para que Flávio aguarde no púlpito o fim da fala de Lula.

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Após minutos de discussão generalizada e repetidos apelos dos jornalistas, audiência volta ao silêncio e candidato do PT reinicia suas declarações finais.

21h55 — Lula desafia Flávio a ambos abrirem seus sigilos telefônicos e bancários

“Eu abro da minha família inteira, você abre da sua família, e nós entregamos aos presidentes do STF e do TSE”, propõe o petista, afirmando que medida ajudará o povo a entender “quem é ladrão”. Flávio diz que não tem nada a esconder, mas que “dinheiro de Lula é por fora” e não responde à provocação.

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Questionado sobre políticas para exploração de mineirais críticos, senador diz que foi à Casa Branca para “defender os interesses” dos brasileiros e nega ter trabalhado para articular tarifaço dos EUA.

O presidenciável do PL defende adesão do Brasil à aliança Escudo das Américas, promovida por Donald Trump com participação já confirmada de países como Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Colômbia e El Salvador.

21h45 — Flávio promete ‘maior programa de mobilidade social’ da história; Lula defende incentivo a data centers para gerar empregos para jovens;

Presidente diz que Brasil precisa modernizar a indústria e investir em economia verde e setor digital para fomentar crescimento. Candidato do PL, por sua vez, diz que a internet será pilar da economia e promete investimentos em conectividade e formação digital.

Em mais de uma hora e meia de debate, é o primeiro momento em que há apresentação de propostas sem troca de ataques direta entre os rivais.

21h35 — Flávio promete transformar Caixa Econômica em ‘Itaú das favelas’ e ‘Bradesco das periferias’

Primeira proposta detalhada de Flávio é que a União compre a dívida dos inadimplentes por um valor menor, que o cidadão deve voltar a pagar depois de um ano. Ele criticou o Desenrola, dizendo que o programa já está na terceira edição e não funcionou. Na edição mais recente do Desenrola, a União fez justamente o que sugere Flávio: comprou a dívida dos bancos com desconto mínimo de 90%.

Segundo Flávio, pessoas físicas e jurídicas terão as dividas congeladas por seis meses e um ano, respectivamente. Ele acrescenta que a economia irá melhorar com a criação do Ministério da Prosperidade e a redução da taxa Selic.

21h30 — Lula critica gestão Bolsonaro na pandemia, citando apoio à cloroquina e falta de oxigênio em hospitais

Presidente diz que antecessor falhou em escutar a ciência e apontou “ministros mequetrefes”.

Na resposta, Flávio Bolsonaro diz reconhecer que resultados do pai na saúde “não foram os melhores”, lamentando a alta mortalidade durante a pandemia. Ele alfineta Lula, afirmando que a vacina tomada pelo presidente foi comprada pelo ex-presidente.

21h25 — Lula rebate críticas sobre saidinha temporária: ‘Não é porque um cometeu erro que você vai punir milhares’

Questionado por Flávio sobre crimes cometidos por presos durante a saída, Lula diz que o rival dará indulto ao pai (condenado por golpe de Estado) e a Daniel Vorcaro (investigado por corrupção e fraude financeira).

Réplica de Flávio desvia para alta do custo de vida, com promessas de que o brasileiro poderá “encher o carrinho” e “sair da dívida que o governo te colocou”. Em resposta, Lula diz que o rival nunca trabalhou e nunca entrou em um ônibus.

O presidente acrescenta que reconhece o alto preço dos alimentos, mas afirma que a comida era mais cara no governo de Jair Bolsonaro.

21h15 — Nova rodada do debate é marcada por tumultos

Ambos os candidatos são questionados sobre projetos para a saúde pública. Flávio volta a prometer “SUS padrão Albert Einstein”, em referência à rede hospitalar privada; Lula relembra mortes na pandemia sob o governo de Jair Bolsonaro.

Enquanto Lula respondia, Flávio gesticulava e falava atrás. Os mediadores tiveram de interromper o cronômetro para pedir que os candidatos respeitem o tempo de fala um do outro. A suspensão aconteceu em meio a um debate tenso, com troca de acusações — incluindo xingamentos mútuos, como “palhaço” — e tumulto na plateia que assiste no estúdio.

20h55 — Etapa de confronto direto se resume a ataques entre candidatos, sem respostas diretas ou propostas

Lula e Flávio Bolsonaro usam tempo de discussão livre para trocar acusações e fugir de esclarecimentos. Cada candidato tem quinze minutos para se manifestar — o bloco começou com uma pergunta de Lula sobre o posicionamento contrário de Flávio Bolsonaro sobre a ampliação da licença maternidade durante votação na Alerj, e logo a discussão descambou.

De um lado, o petista cita a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por golpe de Estado, o mandado de prisão em aberto contra Eduardo Bolsonaro e as suspeitas de relação entre o clã Bolsonaro e milicianos condenados. Do outro, o senador diz que o presidente é recordista de votos nos presídios, acusa o rival de promover fake news e afirma que o governo do PT fortaleceu as facções com armas de fogo.

Em dado momento, os presidenciáveis trocaram impressões sobre sinais corporais que cada um emite quando está mentindo. Flávio exibiu uma mão onde havia escrito “corrupto” à caneta, dizendo que há “PT” na palavra.

20h50 — Estúdio se manifesta a favor de Lula e mediadora pede silêncio

Em duas ocasiões, Lula foi aplaudido por pessoas que acompanham o debate no estúdio. Na primeira, Flávio Bolsonaro afirmou que o filho do presidente Fabio Luis Lula da Silva está fora do país, e Lula rebateu que o irmão de Flávio, Eduardo Bolsonaro, está foragido nos Estados Unidos. Lulinha não tem nenhum mandado de prisão em aberto.

Na segunda, Lula ia beber água, e Flávio pediu para que o presidente ficasse ao seu lado. Lula devolveu: “Não quero ficar perto de miliciano”.

Dentro do estúdio, estão apenas os convidados dos candidatos e os jornalistas do pool de veículos que promove o debate.

20h45 — Lula e Flávio trocam acusações e desviam de perguntas sobre Lulinha e Vorcaro

Questionado sobre envolvimento do filho com fraudes no INSS, Lula cobra esclarecimentos sobre dinheiro do dono do Banco Master destinado a filme sobre Jair Bolsonaro e administrado pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Em resposta, Flávio cita áudios revelados por VEJA sobre articulações entre Vorcaro e o Instituto Lula, que teriam sido usados para bancar documentário sobre o presidente petista.

20h35 — Lula: ‘A Roberta Luchsinger é um problema da Polícia Federal’

Questionado sobre a lobista próxima a Fábio Luís da Silva, o Lulinha, presidente alfineta Flávio Bolsonaro: ‘É amiga do seu sócio, o Careca [do INSS]’. O petista acrescenta que o esquema de fraudes no INSS surgiu durante o governo de Jair Bolsonaro, e não responde a perguntas sobre investigações contra Lulinha.

Na noite de sábado, 17, a lobista deu uma entrevista à CNN afirmando que era sócia de Lulinha, filho do presidente, e que visitou o gabinete de ministros da atual gestão.

“Acho que ele [Lulinha] é inocente. Ele tem três inquéritos. E serão apurados. Seu amigo, André Mendonça, que trata ele para ser julgado”, diz Lula, citando o ministro-relator do caso no Supremo Tribunal Federal.

20h30 — Lula: ‘Brasil só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei ao governo’

Presidente diz que suas gestões elevaram a avaliação de crédito do país no mercado internacional. O petista reforça que o Brasil precisa se preparar para o novo cenário da economia digital.

Em réplica, Flávio atribuiu ao PT a responsabilidade pela alta dos preços dos alimentos. O presidenciável do PL afirma que trabalhará para reduzir os juros e controlar “a gastança” da gestão petista. “Eu vou tirar do Lula e vou dar pra você”, declara.

20h25 — Flávio: ‘Eu vou declarar guerra ao narcoterrorismo e recuperar cada rua’

Candidato do PL fala em construir “mais de meio milhão de vagas” no sistema prisional e implementar penas de até oitenta anos para condenados por tráfico de drogas.

Na réplica, Lula critica Flávio por não apoiar a PEC da Segurança Pública, do governo federal, que regula os repasses da União às polícias estaduais. O petista relembra a aprovação do PL Antifacção e reforça o plano de recriar o Ministério da Segurança.

20h15 — AGORA: começa o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na TV Bandeirantes

Transmissão atrasou porque ambos os candidatos chegaram aos estúdios depois do horário previsto. A ideia era que Flávio chegasse às 18h45 e Lula, às 19h. Ao fim, ambos chegaram por volta das 19h30.

20h05 — André Janones (Rede), estrategista digital de Lula, acompanha o presidente no debate

Deputado federal reeleito opera o grupo “Exército do Lula”, no WhatsApp, com foco em impulsionar conteúdo de campanha do petista nas redes; canal chegou a ser derrubado pela Justiça Eleitoral.

19h50 — Lula ficará de frente com outros adversários além de Flávio

Petista estará diante de Sergio Moro, Deltan Dallagnol e outros aliados bolsonaristas que acompanham o presidenciável do PL nos estúdios da Band.

19h40 — ‘Já participei de debates com gente muito importante’, declara Lula ao chegar aos estúdios

Petista relembra embates na TV contra Ulysses Guimarães (ex-presidente da Câmara dos Deputados) e Mário Covas (ex-governador de São Paulo), ambos durante a eleição presidencial de 1989.

Questionado sobre estratégia para atrair o eleitor que não votou no primeiro turno, presidente afirma que está “andando pelo Brasil” e “utilizando nossos programas de televisão” no horário eleitoral. “Vamos ver se o debate ajuda um pouco”, diz petista, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva.

19h30 — ‘Expectativa é a melhor possível’, diz Flávio Bolsonaro ao chegar à Band

Candidato do PL vem acompanhado de aliados como o senador Sergio Moro (PL), governador eleito do Paraná; o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL); e a ex-presidente da Caixa Econômica e assessora econômica de campanha, Daniella Marques (PL).

“No nosso time vai ter muito mais Tarcísios e Danis Marques, enquanto do lado de Lula vocês verão muitos Haddads e Dilmas”, diz o presidenciável.