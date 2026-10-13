Campanha atende Nunes Marques e registra canal ‘Exército do Lula’ no TSE

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atendeu à determinação do ministro Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e registrou nesta terça-feira, 13, o canal de WhatsApp “Exército do Lula” como meio oficial de comunicação da campanha. Criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), o grupo se tornou alvo de um impasse dentro da Corte. O canal tem 4,2 milhões de seguidores e está sendo utilizado para direcionar ações virtuais da campanha petista.

Nesta manhã, Nunes Marques voltou a suspender o funcionamento do canal e condicionou a continuidade do seu funcionamento ao registro nos sistemas do TSE como meio oficial de comunicação da campanha petista. Isso obrigará o “Exército do Lula” a seguir as mesmas regras dos outros atos de comunicação eleitoral. Videos, fotos e textos de publicações virtuais de campanha precisam conter, por exemplo, o CNPJ da chapa e o aviso de que são propagandas eleitorais.

O canal permanece disponível no WhatsApp, mas a última mensagem foi enviada às 9h31, antes da decisão de Nunes Marques desta manhã.

Entenda o caso

No domingo, 11, o presidente do TSE atendeu a um pedido da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) e tirou o canal “Exército do Lula” do ar. O ministro entendeu que o grupo estava sendo usado para disseminar informações falsas em massa contra o senador, como que ele é ligado às milícias cariocas ou que irá tirar Nossa Senhora de Aparecida do posto de padroeira do Brasil.

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Horas mais tarde, o corregedor eleitoral, Ricardo Villas Boas Cuêva, deu uma outra liminar em cima da de Nunes Marques, restabelecendo o canal. O presidente do TSE pediu que a área técnica da Corte analisasse a presença de fake news no “Exército do Lula”, mas a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED) não encontrou no canal as notícias falsas que motivaram a decisão de Nunes Marques no último domingo.