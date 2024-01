Amigos suspeitam de ex-marido em morte de galerista americano no Rio

VEJA Mercado em Vídeo

As contradições fiscais do Brasil e entrevista com Marcos Lisboa

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta quinta-feira, 18. As incertezas em relação ao ciclo de cortes nas taxas de juros americanas, à desaceleração das economias desenvolvidas e também às tensões no Mar Vermelho que impactam os preços do petróleo, frearam o otimismo recente dos investidores da bolsa de valores. O Ibovespa acumula um recuo de 3% este ano depois de bater a sua máxima de pontos ao final de 2023. No Brasil, a perseguição pela meta de déficit zero, as leis complementares da reforma tributária e os cortes de juros pelo Banco Central são alguns dos assuntos que vão nos guiar em 2024. O mais quente deles é a possível extensão da desoneração da folha de pagamento de 17 setores que pode diminuir em 16 bilhões de reais a arrecadação do governo neste ano. Diego Gimenes entrevista Marcos Lisboa, economista, professor e ex-presidente do Insper.