Aluno agride professor a socos em escola de SP

Um estudante agrediu o professor dentro de uma sala de aula em São Paulo. O jovem de 20 anos, cujo nome não foi divulgado, estava matriculado no 3º ano do Ensino Médio no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Estadual Antônio de Alcântara Machado, na Zona Sul da cidade. O vídeo da agressão foi divulgado nas redes sociais e teve milhares de visualizações.

Antes de desferir um soco, o jovem discute com o professor. Segundo colegas, ele estaria insatisfeito com uma nota. As agressões ao docente só pararam quando outros estudantes interferiram.

O caso foi registrado como lesão corporal e porte de drogas – o jovem também estaria carregando uma porção de maconha. O professor realizou um exame de corpo de delito.

Veja o vídeo: