Alfredo Sirkis morre em acidente de carro no Rio de Janeiro

O ex-deputado federal Alfredo Sirkis, de 69 anos, morreu em um acidente de carro na tarde desta sexta-feira, 10, por volta das 14h30, no Arco Metropolitano (BR-493), na altura de Nova Iguaçu, cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava sozinho em um Volkswagem Polo, que capotou numa reta, saiu da pista e, em seguida, bateu em um poste. O veículo ficou completamente destruído. Jornalista, escritor, ambientalista e um dos fundadores do Partido Verde (PV), Sirkis estava a caminho de um sítio, em Vassouras, para encontrar a família.

Segundo a PRF, a perícia da Polícia Civil está no local e o corpo de Alfredo Sirkis será encaminhado para o Instituto Médico-Legal da capital. Sirkis iria visitar a mãe de 97 anos, em isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus. Ele é filho único, muito ligado a ela e costumava fazer o trajeto com frequência. Além disso, Sirkis também pretendia rever o filho que terminou mestrado recentemente nos Estados Unidos e está com a avó. Amigos disseram que Sirkis se programou para ir ao sítio neste fim de semana e saiu de casa por volta do meio-dia, horário que gostava de viajar. Ele também tem uma filha, que mora nos EUA.

Amigos desde os tempos em que ficaram exilados no exterior, o jornalista e ex-deputado federal Fernando Gabeira lamentou a morte prematura de Sirkis, com quem fundou o PV. “Ele era uma espécie de memória do movimento ambiental no Brasil e acabou de lançar um livro sobre o assunto. Sirkis tinha muito a contribuir e perdê-lo no auge de sua capacidade intelectual é uma tragédia”, disse Gabeira.

Em nota, o ex-prefeito do Rio Cesar Maia falou sobre a morte de Sirkis, que foi secretário de Meio Ambiente no seu primeiro mandato, e de Urbanismo, no segundo. “Uma perda enorme. Um quadro de formação múltipla: ambientalista, político, escritor, gestor, nesse momento estava se relançando com novo livro de superação do Carbonário”, disse Maia.

Nas redes sociais, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) prestou solidariedade pela morte do ambientalista. “Dia triste para quem luta pela democracia e pelo meio ambiente. Perdemos o jornalista, escritor e ativista Alfredo Sirkis. Minha solidariedade à família e aos amigos. Vá em paz, Sirkis. Você fará muita falta ao Brasil”, escreveu.

Outro parlamentar que se manifestou foi o também deputado federal Marcelo Calero (PPS-RJ), que se referiu a Sirkis como um “apaixonado pela cidade do Rio de Janeiro”. “Notícia muito triste. Uma grande perda para o Rio. Sirkis era daqueles apaixonados pela Cidade, que conseguia unir técnica e sensibilidade ao pensar nosso futuro. Que Deus possa consolar sua família”, postou.

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), também falou sobre a morte de Sirkis. “Estarrecida com a morte precoce de Sirkis num acidente de carro em Nova Iguaçu!!! Foi meu colega na Câmara e de diferentes lutas políticas no Rio. Cruzávamos ideias, um defensor ferrenho do Meio Ambiente. Minha total solidariedade à família e aos seus amigos”.

O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) divulgou uma nota de pesar: “Alfredo Sirkis era um militante apaixonado por todas as causas que abraçava. Como secretário de Urbanismo e de Meio Ambiente da nossa cidade, sempre trabalhou por um Rio mais humano e solidário. Sua luta mais recente era contra as mudanças climáticas que tanto ameaçam nosso planeta. Tinha ainda muito a contribuir com sua experiência e dedicação. Neste momento de grande dor, peço a Deus que conforte sua família, amigos e admiradores.”

Criado pela ex-senadora Marina Silva, a Rede Sustentabilidade também se manifestou: “Alfredo Sirkis é parte de nossa história e, mais que isso, é um dos ativistas históricos do movimento ambiental brasileiro e da luta pela construção e fortalecimento da democracia em nosso país”. O ex-deputado, que era judeu, foi homenageado pela página Judeus pela Democracia. “Lamentamos profundamente o falecimento de Alfredo Sirkis. De origem judaica, Sirkis foi um leão na luta pela democracia. Foi deputado e um dos mais importantes ambientalistas da história do Brasil. Nossa mais sincera solidariedade aos familiares e amigos.”

Alfredo Hélio Syrkis nasceu no Rio de Janeiro e era filho do casal de imigrantes judeus poloneses Herman Syrkis e Liliana Syrkis. O ex-parlamentar participou de manifestações contra a ditadura militar e se exilou no Chile, na Argentina e em Portugal na década de 1970. Sirkis trabalhou como jornalista das revistas VEJA e “Isto É” e dos jornais “O Globo”, “Folha de S.Paulo”, “Correio Braziliense”, “Valor Econômico” e “O Estado de São Paulo”.

Além de secretário municipal nas gestões de Cesar Maia, Sirkis atuou ainda como vereador por quatro mandatos e foi presidente do Instituto Pereira Passos. Na última década, foi Coordenador Executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima e, enquanto deputado federal, presidiu a Comissão Mista de Mudança do Clima do Congresso Nacional e foi um dos vice-presidentes da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

Na eleição presidencial de 2010, Sirkis foi um dos coordenadores da campanha de Marina Silva, mas saiu para se dedicar à própria candidatura a deputado federal pelo PV. Em 1998, ele concorreu à Presidência da República. No último dia 7 de julho, o ambientalista lançou o livro “Descarbonário”, um trocadilho com o livro de memórias “Os Carbonários”, publicado em 1979. Nesta nova obra, porém, saem de cena os protestos de 1968 para entrar a luta pelo clima.