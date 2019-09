Ágatha estudou a manhã inteira e estava a cinco minutos de casa, diz tia

Um protesto contra a política de segurança do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), reúne centenas de manifestantes em frente à sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), no início da noite desta segunda-feira, 23. O ato foi convocado pelas redes sociais em função da morte de Ágatha Félix, de 8 anos, vítima de uma bala perdida que teria sido disparada pela Polícia Militar, na sexta-feira 20, no complexo de favelas do Alemão, na zona norte. Políticos e líderes comunitários discursam, atacando a política de confronto adotada por Witzel.

Uma tia de Ágatha, Daniele Félix, também participa do ato. “Estamos aqui para cobrar justiça. Que este caso não seja mais um na estatística de bala perdida dentro da comunidade”, disse. “Ágatha era uma linda de apenas 8 anos que estudou a manhã inteira, foi passear com a mãe à tarde e estava a cinco minutos de casa. Estar aqui significa pra gente não deixar cair na estatística que nem tantos outros já viraram”, prosseguiu a tia.

Em manifesto distribuído durante o ato, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos classifica a conduta da Polícia Militar do Rio de Janeiro como “terrorismo de Estado”. Horas antes, o governador afirmou que a morte de Ágatha foi um “ato isolado” e não vai mudar a política de segurança do Estado, que segundo ele tem produzido resultados satisfatórios.

(Com Estadão Conteúdo)