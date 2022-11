Advogado de Flordelis atuou nos casos da Boate Kiss

Peça-chave na defesa da ex-deputada federal Flordelis, que foi a júri popular para responder pela morte do marido Anderson do Carmo, o advogado Rodrigo Faucz, de 39 anos, também integrou o time da defesa de um dos acusados pelo incêndio da Boate Kiss perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o empresário Elissandro Sphor, sócio do local de festas, condenado a 22 anos e seis meses de prisão pela morte de 242 pessoas. Além disso, Faucz defendeu dois dos sete réus acusados de assassinato do jogador Daniel, em 2018.

O advogado usa estratégia contra o pastor morto para tentar convencer o Júri a inocentar Flordelis. A defesa busca reforçar as acusações recentes da ex-deputada federal contra o pastor Anderson do Carmo, entre as de supostos abusos sexuais e morais cometidos por ele, no julgamento ainda em andamento em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

“A acusação não conseguiu até agora provar, por elementos idôneos, a responsabilidade dos acusados. O envenenamento, por exemplo, foi comprovado de maneira técnica que não ocorreu. Não há sequer indícios médicos mínimos neste sentido”, sustentou.