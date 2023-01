Acusado de preparar ataque a bomba em Brasília viajou 8 vezes com Damares

Welligton Macedo de Souza, ex-assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, viajou ao menos oito vezes com a ex-ministra Damares Alves (Republicanos), no tempo em que atuou ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Levantamento feito por VEJA mostra que ambos estiveram juntos em atividades do ministério em diversas cidades do país ao longo do ano de 2019. As tarefas da ministra envolviam lançamentos de campanhas e desenvolvimento de projetos do ministério. Já o acusado do atentado fracassado, que está foragido, era responsável pela cobertura e suporte de mídia dos encontros.

Em nota sobre possível intimidade com o investigado, a senadora da República afirmou não ter envolvimento com Wellington e disse que ele trabalhava em um prédio diferente do Gabinete Ministerial. No entanto, a parlamentar e o jornalista foram a pelo menos oito destinos, nas mesmas datas: as cidades de Aracaju, Maceió, Foz do Iguaçu, Macapé, Breves, Campo Grande, São Paulo, São José do Rio Preto e Suzano. As informações são do Portal da Transparência e do Diário Oficial da União.

O jornalista cearense Wellington Macedo de Souza, de 47 anos, foi nomeado assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente em fevereiro de 2019, onde trabalhou até outubro do mesmo ano, com um salário de 10 mil reais.

A denúncia do Ministério Público do Distrito Federal, aceita pelo Tribunal de Justiça no domingo, 15, aponta que ele e outros dois envolvidos tramaram explodir uma bomba perto do Aeroporto Internacional de Brasília. O primeiro detido pela polícia foi o empresário George Washington de Oliveira Sousa, em 26 de dezembro. Alan Diego dos Santos, outro acusado, se entregou na tarde de ontem à polícia do Mato Grosso. Wellington Macedo é acusado de ter instalado a bomba no caminhão de combustível que seria destinado ao aeroporto. O trio responderá na justiça pelos crime de tentativa de explosão, cuja pena pode chegar a seis anos de cadeia.

Procurada para responder especificamente sobre as viagens, a assessoria da senadora Damares Alves pediu tempo para checar as informações levantadas na reportagem.