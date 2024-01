Acusado de matar galerista na capital fluminense depõe por cinco horas

Acusado de matar o galerista Brent Sikkema, de 75 anos, em sua casa no Rio, há quinze dias, o cubano Alejandro Triana Prevez prestou depoimento a agentes da Delegacia de Homicídios da Capital nesta terça-feira, por cerca de cinco horas. O depoimento foi no Complexo de Gericinó, onde o cubano foi preso na última sexta-feira. Greg Andrade, advogado de Alejandro Triana Prevez disse há quatro dias que seu cliente confessou o crime e afirmou que houve um mandante. Na saída do depoimento, no entanto, nem a defesa nem os policiais falaram com a imprensa.

O galerista foi assassinado com 18 facadas no tórax e no rosto em sua casa, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O assassino teria levado joias e cerca de 180 mil reais.