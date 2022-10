A reação de Queiroz, ‘amigão’ de Bolsonaro, pela falta do apoio ‘merecido’

Atualizado em 3 out 2022, 15h16 - Publicado em 3 out 2022, 14h52

Por Sofia Cerqueira Atualizado em 3 out 2022, 15h16 - Publicado em 3 out 2022, 14h52

Depois de amargar um fiasco nas urnas e não ser eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro, o ex-policial militar Fabrício Queiroz, do PTB, divulgou uma nota nesta segunda-feira, 3, em que deixa transparecer todo o seu rancor por não ter tido o apoio que julgava ser digno do clã Bolsonaro. A informação fica subentendida na mensagem disparada por WhatsApp. “Não recebi todo o apoio esperado e merecido daqueles a quem sempre fui leal e amigo por mais de 15 anos, mas Deus é o senhor de todas as coisas e saberá me honrar no momento certo!”, diz um trecho do texto.

Estreante na disputa eleitoral, o ex-PM, apontado pela Justiça como o operador do suposto esquema de rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, teve apenas 6.701 votos. Ainda no texto que enviou pelo celular a amigos e apoiadores, Queiroz também deixa clara sua frustração com o pleito a ponto de não saber se tentará novamente entrar para a polícia. “Não sei se voltarei a concorrer novamente a um cargo eletivo, mas tenho a convicção de que se isso acontecer, poderei contar com a valorosa contribuição de todos vocês!”, acrescenta.

Embora tenha afirmado que durante a campanha não contou com o apoio do “amigão” Jair Bolsonaro – se conheceram na Vila Militar do Rio, em 1984 –, Queiroz usou santinhos, adesivos e panfletos com fotos suas ao lado do presidente. A intenção inicial do ex-PM, que chegou a ser preso em Atibaia, interior de São Paulo, em junho de 2020 e passou um mês na cadeia, era se lançar candidato a deputado federal. Por pressão do partido, acabou concorrendo a uma vaga na Assembleia Legislativa.

Em entrevista a VEJA, em março deste ano, Queiroz disse que não tinha sido abandonado pela família Bolsonaro, mas deixou escapar, no entanto, muita mágoa. “Não fui abandonado. Mas, se eu sou o presidente, pegaria o Queiroz e botaria do meu lado, entendeu? Teria me levado para Brasília, nem que fosse para cortar grama no Palácio. Quantos vagabundos há por aí, todos empregados? Por que tenho que passar por tudo isso?”, declarou.

Veja na íntegra o texto enviado por Queiroz:

“Boa tarde meus amigos e amigas!!!! Quem vos fala é Fabrício Queiroz e hoje venho agradecer a todos pela confiança e por terem me honrado com os seus votos!!!! Vocês me demonstraram que todo o desgaste de uma campanha política vale a pena quando pessoas de bem acreditam nos seus ideais e nas suas propostas. Não recebi todo o apoio esperado e merecido daqueles a quem sempre fui leal e amigo por mais de 15 anos, mas Deus é o senhor de todas as coisas e saberá me honrar no momento certo! Me sinto extremamente envaidecido pelos 6701 votos que obtive graças a vocês amigas e amigos que desde o início acreditaram nas minhas propostas. Não sei se voltarei a concorrer novamente a um cargo eletivo, mas tenho a convicção de que se isso acontecer, poderei contar com a valorosa contribuição de todos vocês! Finalizando, mais uma vez agradeço sincera e profundamente pelo apoio e a confiança de todos e sigo muito confiante de que dias melhores virão!!! Um grande abraço e um beijo no coração de todos! “