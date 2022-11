A reação das Forças Armadas à convocação de Bolsonaro

Comandantes das Forças Armadas brasileiras redigiram e veicularam, na madrugada desta sexta-feira, 11, uma carta em que não recriminam os protestos antidemocráticos que se espalharam no país desde a derrotado atual presidente, Jair Bolsonaro (PL) nas urnas, no domingo, 30. A carta foi divulgada horas depois de uma reunião convocada por Bolsonaro com o Comando das três forças. Manifestantes contestando a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva protestam desde domingo, ocupando os perímetros próximos a quartéis Brasil afora.

“Acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do País, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o Povo Brasileiro. (…) Especialmente no que tange à livre manifestação do pensamento; à liberdade de reunião, pacificamente; e à liberdade de locomoção no território nacional.”, atesta o documento, o qual defende não haver crimes manifestações.

O texto fala ainda em “independência dos poderes”.

“Da mesma forma, reiteramos a crença na importância da independência dos Poderes, em particular do Legislativo, Casa do Povo, destinatário natural dos anseios e pleitos da população, em nome da qual legisla e atua, sempre na busca de corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco o bem maior de nossa sociedade, qual seja, a sua Liberdade” defendeu a carta.

O documento foi assinado por Almir Garnier Santos, comandante da Marinha; por Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército; e por Carlos Almeira Baptista Junior, comandante da Aeronáutica.