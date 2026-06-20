A playlist da vida real dos jogadores da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira é conhecida ao redor do mundo pelas danças nas comemorações de gols. Alguns, como Lucas Paquetá e Rayan, já ganharam paródias de funks por conta do sucesso com a bola. Outros também têm uma conexão com a música, mas de maneira diferente. A ligação vai além do futebol e se mistura com a vida pessoal.

Um dos jogadores sempre visto na companhia de cantores é Neymar. O atacante do Santos é um dos melhores amigos de Thiaguinho, cantor de pagode, que chegou a lançar uma música com o atleta. Em Ousadia e Alegria, eles levaram o mantra do grupo de amigos para a música. Além dele, Anitta é amiga do atleta. A dupla já viajou junto, curtiu Carnaval, e Neymar fez até dancinha para ajudar na divulgação de músicas da cantora.

Não muito atrás do centroavante, Vini Jr. também tem boas ligações e faz bom uso da fama. No aniversário de 25 anos, no ano passado, convidou Travis Scott, um dos principais rappers da atualidade, para cantar no evento. A amiga mais próxima do jogador do Real Madrid que está na música é Ludmilla. A flamenguista acompanha Vini Jr. desde quando ele estava no time carioca, porém a ligação não se perdeu. Nesta sexta-feira, 19, ele gravou uma publicidade com a música da cantora. Além disso, sempre aparecem juntos em aniversário, shows e partidas do jogador.

Alisson, goleiro, mantém uma relação de amizade com a família de Michel Teló. Os filhos dos dois são amigos e quando o sertanejo foi para Inglaterra, visitou o jogador e o estádio de futebol. Lucas Paquetá é conhecido por amar funk e já convidou Kevin O Chris para cantar na festa surpresa da esposa, Duda Fournier. Que os bons sons embalem a Seleção na Copa…

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)