A maratona de Thiaguinho prestes a completar 40 anos

Um dos principais nomes do pagode nacional, Thiaguinho divulgou na tarde desta quarta-feira, 11, o projeto Tardezinha com patrocínio de uma cervejaria para fazer 27 shows em 25 cidades pelo país. “Comecei a beber tarde, aos 24 anos. Já entendo bem [do assunto]. Faço 40 daqui a dois meses. Gosto e bebo bastante. Cerveja significa lazer e folga, trabalho bastante. Sempre que estou em casa com os amigos, é o momento que a cerveja entra na minha vida”, disse ele, celebrando o patrocinador em seu projeto musical.

Foram 162 edições ao longo de quatro anos. Agora, após um hiato de dois anos, o cantor vai voltar a rodar o Brasil. Thiaguinho comentou sobre o ritmo ter voltado às paradas de sucesso – após perder espaço nos últimos anos para o funk e o sertanejo. “O pagode é um lugar em que a gente sofre e sofre bem. Vai para a praia sofrer com uma cerveja. O clima do Tardezinha é de brindar a felicidade. Cerveja e música têm tudo a ver. O samba é muito forte. Respeito tudo que o samba já enfrentou pra chegar ao apelo do povo. Pela resistência que precisou ter, e eu canto samba há 21 anos, percebo como o samba é aceito em todos os estados. O samba é a música do povo brasileiro. Ver os mais jovens cantando samba me gera alegria. Isso faz parte da vida das pessoas. Todo churrasco ou feijoada que tiver em casa vai tocar samba”, disse.

A nova edição da Tardezinha estreia no Rio de Janeiro no dia 1º de abril, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca (RJ). O projeto musical passará por Salvador (BA), Teresina (PI), Maceió (AL), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE) e Belém (PA), entre outras cidades.

