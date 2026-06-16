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Cultura

O novo carro de milhões adquirido por Ludmilla

Cantora mostrou veículo de luxo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 12h27
Ludmilla com novo carro de luxo
Ludmilla com novo carro de luxo (Instagram/Reprodução)
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O novo carro de milhões adquirido por Ludmilla Priorize VEJA no Google

Aos 31 anos, Ludmilla vem colhendo frutos da sua carreira internacional. A cantora acaba de aumentar sua coleção de carros de luxo e chamou atenção, nesta segunda-feira, 15, ao exibir a sua mais nova aquisição: uma Ferrari 296 GTB, na cor azul, avaliada em cerca de 5 milhões de reais.

Equipado com motor V6 biturbo combinado a um sistema elétrico, o veículo entrega aproximadamente 830 cavalos de potência e faz parte da nova geração de carros híbridos de alta performance da Ferrari.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Além de posar ao lado do automóvel, Ludmilla também foi vista circulando pelas ruas do Rio de Janeiro com o carro, acompanhada da esposa, Brunna Gonçalves. O visual diferenciado da Ferrari, em um tom de azul pouco comum para a marca, rapidamente repercutiu entre fãs.

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A compra é feita cerca de seis meses depois de a artista presentear Brunna com uma Range Rover Sport avaliada em 1,2 milhão de reais. O mimo veio acompanhado de uma declaração de amor em um bilhete, também registrado em redes sociais.

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