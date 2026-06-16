O novo carro de milhões adquirido por Ludmilla

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Aos 31 anos, Ludmilla vem colhendo frutos da sua carreira internacional. A cantora acaba de aumentar sua coleção de carros de luxo e chamou atenção, nesta segunda-feira, 15, ao exibir a sua mais nova aquisição: uma Ferrari 296 GTB, na cor azul, avaliada em cerca de 5 milhões de reais.

Equipado com motor V6 biturbo combinado a um sistema elétrico, o veículo entrega aproximadamente 830 cavalos de potência e faz parte da nova geração de carros híbridos de alta performance da Ferrari.

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Além de posar ao lado do automóvel, Ludmilla também foi vista circulando pelas ruas do Rio de Janeiro com o carro, acompanhada da esposa, Brunna Gonçalves. O visual diferenciado da Ferrari, em um tom de azul pouco comum para a marca, rapidamente repercutiu entre fãs.

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A compra é feita cerca de seis meses depois de a artista presentear Brunna com uma Range Rover Sport avaliada em 1,2 milhão de reais. O mimo veio acompanhado de uma declaração de amor em um bilhete, também registrado em redes sociais.