O que Travis Scott apronta de ‘apocalíptico’ no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Travis Scott, 33 anos, fecha o primeiro dia de Rock In Rio com uma performance psicodélica cheia de efeitos de luzes e cenografia grandiosa, algo frequente em seus shows. Travis é conhecido por ter desenvolvido uma estética própria que se alinha com os versos de suas músicas, que contam histórias apocalípticas. O rapper, que lançou em 2023 o álbum Utopia, sobe ao palco em meio aos ânimos dos fãs com um cenário que remonta a um universo distópico.

O artista passa pelo Brasil com sua turnê Circus Maximus e já se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, nesta quarta-feira,11. Travis começou a fazer sucesso depois de seu terceiro álbum AstroWorld, quebrando recordes de streamings com 2 bilhões de ouvintes no Spotify com a faixa Sicko Mode. O seu mais recente disco marca seu retorno ao mundo da música após cinco anos. Ele também é conhecido por ter namorado a bilionária Kylie Jenner, com quem teve dois filhos, Stormi e Aire.

https://www.youtube.com/watch?v=LLYgY8OEuqU”