A pacificação entre Eduardo Paes e Lula

Já organizando a base para campanha de 2024, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), dará posse na próxima sexta-feira, 3, a três secretários petistas. Eleita deputada estadual, Tainá de Paula ocupará a pasta de Meio Ambiente e Urbanismo. O ex-prefeito do Rio Adilson Pires será titular da Assistência Social.

Filho do futuro coordenador da bancada do Rio na Câmara dos Deputados, deputado federal eleito Washington Quaquá, Diego Zeidan se licenciará da vice-prefeitura de Maricá, na Região dos Lagos, para assumir uma nova secretaria, a de Desenvolvimento Econômico Solidário. A posse será depois do dia 15 de fevereiro.

“Com isso, vamos implantar nas comunidades do Rio a moeda social, uma programa bem sucedido em Maricá”, diz Quaquá, que já foi prefeito da cidade na Região dos Lagos.

É um armistício com Maricá, que já foi alvo de gafe de Eduardo Paes, e com o PT. Para completar a lua de mel com a gestão Lula, depois de atuar como cabo eleitoral no segundo turno das eleições de 2022, o deputado federal eleito Pedro Paulo (PSD) deverá asumir a vice-liderança do Governo na Câmara.

O prefeito esperava que Pedro Paulo, seu aliado, assumisse a pasta de Turismo na gestão Lula. Chegou a ficar contrariado. Agora o olhar já está em 2024.