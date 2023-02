A nova iniciativa de solidariedade para amenizar estrago da tragédia em SP

No curso da tragédia do Litoral Norte de São Paulo, além do resgate de pessoas soterradas, a Defesa Civil localizou com vida 50 animais presos em escombros. Há também inúmeros relatos de pets perdidos pelas áreas devastadas. O problema vem gerando uma nova corrente de solidariedade, que conta agora com o apoio maior rede brasileira de pet-shops e serviços veterinários, a Petz. A companhia ma doação de 50.000 reais para a ONG Grad (Grupo de Resgate de Animais em Desastres), que serão revertidos na compra de 4 toneladas de rações para cães e gatos da região atingida.

Além da ajuda financeira, a empresa enviou nesta sexta-feira, 24, cinco veterinários para atuar nos cuidados dos bichos localizados. Junto com eles foram mandados diversos insumos hospitalares, como soros, cateter, luvas e tendas. Na próxima semana haverá uma campanha de vacinação desses animais.

Ao mesmo tempo em que promove ajuda aos bichos, a Petz também vem acolhendo em suas lojas doações de alimentos. O material arrecadado irá para a ONG Grad, que será responsável pela distribuição nas regiões mais afetadas.