A inacreditável benção de pastores a um arsenal; veja o vídeo

Viralizou na internet nesta terça-feira, 15, um vídeo em que um pastor aparece benzendo um arsenal de armas dentro de uma igreja evangélica de Curitiba, no Paraná. Na gravação, Renê Arian, líder da Igreja Agnus, aparece ungindo com óleo três pistolas, três revólveres, um fuzil e uma espingarda e dizendo que o ritual serve para que o arsenal proteja a população do que chama de “homens maus”.

“Senhor Deus, em nome de Jesus, nós ungimos essas armas para a segurança da nossa população de nossa cidade, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha nos guardar, venha nos proteger, através dessas armas”, diz Arian no vídeo.

“A Tua palavra diz: tudo o que ligares aqui na Terra terá sido ligado nos céus. E nós ligamos, através da unção com óleo, essas armas que serão para a nossa proteção, para guardar a população, em nome de Jesus, contra os homens maus. Para a glória, Deus e louvor, de seu nome, nós pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre e nos proteja, em nome de Jesus. Amém e amém”, concluiu.

O ritual foi gravado pelo delegado Tito Barrichello, lotado na 2ª Delegacia de Homicídios da capital paranaense, na noite de sábado, 12. É ele, aliás, quem surge primeiro no vídeo, apresentando as outras pessoas que acompanham a benção na sala. Ao lado dele aparecem outra pastora, apresentada como Erlane, além também da delegada da 1ª Delegacia de Homicídios de Curitiba, Tathiana Guzella, e de um investigador, na gravação chamado apenas como “Cabelo”.

Questionado sobre a quem pertencem as armas, Barichello não respondeu até a publicação desta reportagem.