A crise alérgica que levou senadora à UTI

Com uma “reação alérgica cutânea”, de acordo com a assessoria do hospital DF Star, a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) está internada desde a última sexta-feira, 21, na unidade de tratamento intensivo (UTI) do centro médico. O quadro, considerado agudo no momento da internação, segue estável. A parlamentar está sendo acompanhada pela equipe de imunologia.

“O hospital DF Star informa que a senadora Soraya Thronicke foi admitida nesta unidade com quadro de reação alérgica cutânea. No momento encontra-se estável clinicamente, com respiração espontânea e alimentação por via oral, em tratamento clínico na unidade de terapia intensiva. Não há previsão de alta”, diz a nota assinada pela chefe da equipe médica, Ludhmila Hajjar, pelo coordenador da UTI, Antonio Aurélio, e pelo diretor médico, Allinson Barcelos Borges.

A senadora, de 49 anos, foi candidata à Presidência da República em 2022, ficando em quinto lugar na disputa.