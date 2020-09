‘Topeka School’: Romance explora raízes da masculinidade tóxica

“Você vai fazer uma enxaqueca”, diz Adam a si mesmo, antes das crises que o acometem. Estrela do time de debate da escola, o adolescente oculta a ansiedade enquanto tenta ser o melhor em tudo o que faz. A pressão vem de vários fatores, como os pais psicólogos bem-sucedidos e o subúrbio do Meio Oeste americano, onde se concentram representantes do american dream. No romance autobiográfico, o autor vai com destreza do microcosmo de um colégio à Casa Branca, expondo ensinamentos tóxicos que moldam a masculinidade.