Thriller ‘Tudo pela Arte’ traz ótimas discussões sobre o submundo da arte

Outrora uma promessa da crítica, James (Claes Bang) estagnou como charlatão: em palestras, ele oferece a turistas na Itália a sensação de que pode guiá-los pela mão na apreciação da arte e torná-los “conhecedores”. Desta vez, porém, há alguém na plateia que não se deixa enganar: a jovem Berenice (Elizabeth Debicki), que exala sofisticação mas se apresenta como americana do interior, inicia com James uma aventura sexual e um jogo de verdades e mentiras, que vai culminar na estada deles na propriedade de um colecionador (Mick Jagger, em raro papel), onde um velho artista (Donald Sutherland) pinta suas últimas obras. Em clima de thriller, o diretor Giuseppe Capotondi conduz uma discussão estimulante sobre o que torna a arte falsa ou verdadeira. Disponível no NOW e outras plataformas.