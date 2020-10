‘Tel Aviv em Chamas’ faz humor genuíno sobre amizade entre árabe e judeu

Atualizado em 29 out 2020, 18h23 - Publicado em 30 out 2020, 07h00

Por Isabela Boscov - Atualizado em 29 out 2020, 18h23 - Publicado em 30 out 2020, 07h00

É 1967, e a novela palestina Tel Aviv em Chamas é um sucesso em Israel e na Cisjordânia. Suas reviravoltas folhetinescas ficam ainda mais excitantes quando Salam (Kais Nashif), um rapaz árabe à toa na vida, começa a colaborar no roteiro, com a ajuda do oficial judeu Assi (Yaniv Biton), que conheceu em um checkpoint — mas a coisa ameaça descarrilar quando os patrocinadores reclamam que a trama está ficando muito equânime. Escrita em parceria por um palestino e um israelense, a comédia faz humor genuíno, cheio de doçura, com o conflito do Oriente Médio, sem nunca reduzir o que ele tem de grave ou trágico. Em cartaz nos cinemas.