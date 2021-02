Simples e belíssimo, ‘Life in a Day 2020’ sequencia cenas da vida

Idealizado pelo YouTube e produzido por Ridley Scott, o projeto Life in a Day convidou pessoas de todo o mundo a mandar vídeos de sua vida feitos no dia 24 de julho de 2010. O resultado foi um documentário-mosaico de grande repercussão. Novamente dirigido por Kevin Macdonald, Life in a Day 2020 repete a fórmula: vídeos feitos em 25 de julho por gente de 192 países são montados em linhas narrativas soltas — nascimentos, contato com a natureza, passatempos, momentos em família e também tristezas, perdas e mortes, além, é claro, da turbulência causada pela pandemia. Simples, mas muito bonito. Disponível no YouTube a partir de 6/2.

