Rock de garagem do Royal Blood envolve em disco cheio de energia

Quando o duo britânico Royal Blood surgiu, em 2013, a comparação com o White Stripes foi inevitável. Afinal, Mike Kerr e Ben Thatcher também formavam um duo com apenas dois instrumentos — respectivamente, baixo e bateria. Mas seu rock de garagem logo revelou ter pegada própria. Neste terceiro álbum, as composições soam mais envolventes e originais que as anteriores. Trouble’s Coming é um híbrido de hard rock com blues rock. Já em Who Needs Friends, a energética bateria de Thatcher convida a sair dançando sem parar.