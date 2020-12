Novo disco do The Avalanchers combina virtuosas ‘colagens’ musicais

Em seus 23 anos, o duo australiano The Avalanches lançou poucos discos: só agora chega a seu terceiro trabalho. Aqui, porém, menos é sinal de esmero: Robbie Charter e Tony Di Blasi são virtuoses em criar amálgamas sonoros dançantes a partir de samplers (trechos reciclados de músicas de terceiros). O novo disco é enriquecido pelas parcerias com MGMT e Johnny Marr (ex-The Smiths) na ótima The Divine Chord, e com Leon Bridges, em Interstellar Love. Wherever You Go tem colagens de Magalenha, do brasileiro Carlinhos Brown.