Nova fase de ‘Sex Education’ entra no espinhoso tema que prega o celibato

Um bom e raro exemplar do filão juvenil, a série britânica foge do clichê de mostrar jovens sempre desenvoltos na hora do “rala e rola”: em vez disso, opta por pintar uma versão mais verossímil, na qual o florescer sexual é repleto de inseguranças e situações tão embaraçosas quanto reais. Na nova fase da trama cômica, o protagonista Otis (Asa Butterfield), filho de uma sexóloga (a ótima Gillian Anderson), não consegue mais suprir os colegas com informações quentíssimas sobre sexo. Ao mesmo tempo, a nova diretora do colégio deixa os alunos à própria sorte quando resolve que o melhor tipo de educação sexual é o incentivo ao celibato. A ideia é combatida pela empoderada Maeve (Emma Mackey), que faz frente à medida conservadora valendo-se da máxima “meu corpo, minhas regras”.