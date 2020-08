‘No Final Ficam os Cedros’: Cativante romance de drama familiar no Líbano

Estampado em uma faixa branca entre duas vermelhas, um cedro adorna a bandeira do Líbano. A árvore é personagem constante nas fábulas ouvidas por Samir, um alemão filho de refugiados, que, aos 8 anos, encara o desaparecimento do pai. Adulto, ele parte em direção ao Líbano em busca de respostas e se surpreende com a nação que encontra. O mistério conduz esse cativante romance de estreia do autor, filho de um libanês — que ganha nova relevância após a recente explosão em Beirute, tragédia que evidenciou contrastes de um país em constante reconstrução.

