Nick Cave e Warren Ellis lançam disco soberbo gestado na pandemia

Parceiros de longa data, os australianos Nick Cave e Warren Ellis lançam pela primeira vez um álbum em conjunto fora da banda Bad Seeds. Gestado na pandemia, o disco conta com oito soberbas composições inspiradas pelo confinamento, que falam sobre rios, árvores e montanhas. Em Balcony Man, Cave entoa, com emoção, ser um “homem na varanda sentado em uma cadeira sob o sol da manhã”. Exceto pela faixa de abertura, Hand of God, cheia de experimentações sonoras, o álbum soa familiar aos fãs com suas lentas e não raro sombrias baladas.