Na pele de ‘Madame X’, Madonna segue afiada em novo documentário

Em seu mais recente trabalho, Madonna assumiu uma nova persona: a Madame X, uma fictícia agente secreta feminista que luta pela liberdade, e ainda dá aulas de chá-chá-chá. O registro visual da turnê, gravado no início de 2020 em Lisboa (onde ela vive hoje), mostra a afiada performance da artista e também os bastidores, com dezenas de trocas de figurinos e cenários que retratam a “viagem ao redor do mundo” da tal agente secreta. Junto com o filme, também foi lançado um álbum ao vivo (já disponível nas plataformas de streaming) com vinte faixas, entre elas clássicos como Vogue, American Life e Like a Prayer. Aos 63 anos, Madonna segue mais criativa que nunca e deixou-se influenciar pela cultura ibérica. No espetáculo há até uma faixa, Fado Pechincha, interpretada por ela em português. Disponível no Paramount+.