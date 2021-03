Mestre do stand-up, Jerry Seinfeld lança livro deleite aos fãs da comédia

A pergunta do título do livro talvez seja a maior angústia dos humoristas: será que essa piada presta? O grande Jerry Seinfeld, acreditem, também passou por esse dilema — e as tiradas dos 45 anos de carreira reunidas aqui passaram, definitivamente, pelo teste. Um deleite para fãs de stand-up, a coletânea do comediante americano extrai graça de situações banais, que vão de uma tarde num café à festa de casamento do melhor amigo. Mais para o final, o humorista assume a idade (66 anos) e fala sobre as dificuldades com a tecnologia e a vida em família.