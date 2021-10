Jeitinho de menina com talento maduro: Alessia Cara brilha em novo disco

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Atualizado em 30 set 2021, 22h05 - Publicado em 1 out 2021, 07h00

O jeito é de menina, mas, aos 25 anos, a cantora e compositora canadense Alessia Cara impressiona pela maturidade e por sua voz suave com levada jazzística em canções que passeiam por R&B, pop e até bossa nova. Na estrada desde os 19 anos, ela parou de cantar sobre os atritos da adolescência, para teorizar sobre a passagem do tempo. “E se meus melhores dias forem os dias que deixei para trás?”, diz em Best Days. Em Bluebird, incorpora a batida bossa-novista e canta sobre beijinhos, passarinhos e a primavera.