Gorillaz lança disco com participações de luxo, de Beck a Elton John

Participações especiais sempre fizeram parte do DNA do Gorillaz — projeto do cantor do Blur, Damon Albarn, e “formado” pelos personagens animados 2D, Noodle, Russel Hobbs e Murdoc Niccals. No sétimo álbum, o grupo se superou ao convidar 24 artistas de luxo, como Beck, Peter Hook, Elton John, St. Vincent e Robert Smith. O resultado é o melhor disco do grupo desde sua criação, há 22 anos. As faixas são um passeio divertido do pop (The Pink Phantom) à new wave (Aries).