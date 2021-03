‘Flora & Ulysses’: uma adorável aventura que agrada crianças e adultos

Sob a influência do pai, um escritor de histórias em quadrinhos, a adorável Flora (Matilda Lawler) cresceu acreditando em super-heróis. Quando o pai sai de casa, a menina perde as ilusões infantis. No auge de seus 10 anos de idade, proclama que se tornou uma cínica. A esperança volta a dar as caras quando ela salva um esquilo e percebe que o roedor, além de muito simpático, tem habilidades fora do comum. A amizade é o estopim de uma aventura que conta com personagens excêntricos, como a mãe (vivida por Alyson Hannigan, de How I Met Your Mother), uma escritora de romances picantes em crise, e um vizinho com cegueira temporária. Inspirado no livro de mesmo nome da autora Kate DiCamillo, o roteiro afiado é do tipo que conquista crianças e adultos. Disponível no Disney+.