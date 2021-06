‘Escravidão-Vol. II’ é mais uma boa investigação de Laurentino Gomes

Segunda parte da trilogia iniciada em 2019, o livro se concentra no século XVIII, a partir da corrida do ouro em Minas Gerais e sua demanda por mão de obra escrava. O tráfico negreiro atinge seu auge no período, com 6 milhões de africanos trazidos às Américas — o Brasil recebeu um terço dessas pessoas. Eventos mundiais e nacionais, como a Revolução Francesa e a Conjuração Mineira, são abordados, em mais uma interessante investigação de Laurentino Gomes sobre um passado que se reflete no presente do país.