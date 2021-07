Em novo disco, Leon Bridges comprova ser estrela em ascensão do R&B

Em meros seis anos, o americano Leon Bridges foi de promessa a um dos principais nomes do soul e R&B, graças a dois álbuns matadores lançados em 2015 e 2018. No novo trabalho, cujo título homenageia o bar de Hollywood onde cantou por uns tempos, o cantor de 32 anos sai da zona de conforto e emprega sua voz sensual para entoar baladas que flertam com o jazz e o country. Na romântica Why Don’t You Touch Me, ele lamenta ser desprezado pela mulher que ama. Em Sweeter, clama por uma vida mais doce.