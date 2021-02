Em disco folk feito em casa, Hayley Williams fala de separação e solidão

Nos últimos quinze anos, Hayley Williams, 32, firmou-se como uma das principais representantes do emo-rock — vertente emotiva e melodiosa do gênero. Sua voz potente e aguda, aliada a uma postura elétrica nos palcos, alçou o Paramore ao estrelato. Antes da pandemia, ela lançou seu primeiro álbum-solo, o pop Petals for Armor. Agora, inspirada pelo confinamento, entrega um disco folk. As faixas — todas compostas por ela — falam de separação e solidão. Em KYRH, piano e violoncelo dão dramaticidade à letra. Na reflexiva Just a Lover, ela repassa a própria vida.