Em contos de terror social, Giovanna Rivero usa vida real como inspiração

Elogiada como uma nova e notável voz do realismo fantástico latino-americano, a autora boliviana — professora de escrita criativa nos Estados Unidos — ganha sua primeira tradução no Brasil. No livro, seis contos pintam histórias com um quê de terror social, usando a fantasia como reflexo dos horrores da vida real. Na primeira trama, uma mãe interroga o homem que jogou o corpo de seu filho no mar — enquanto ele lhe conta sobre as conversas travadas com o morto, a quem apelidou de zumbi.