Detetive pop de J.K. Rowling volta aos livros para mais uma aventura

Sob o pseudônimo Robert Galbraith, a inglesa J.K. Rowling lança o quinto livro da saga do detetive Cormoran Strike. O ex-militar com sérios problemas para relacionamentos pessoais depara com um pedido surpreendente: uma mulher o contrata para investigar o desaparecimento de sua mãe, há quarenta anos. A trama em formato de whodunnit — ou seja, que investiga quem cometeu um crime — ganha novos obstáculos com a distância temporal — que, porém, não diminui os riscos para Strike. Mais uma instigante aventura do detetive pop.