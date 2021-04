Depois de ‘dançar com diabo’, Demi Lovato lança álbum honesto e intimista

Ao sofrer uma overdose, em 2018, Demi Lovato viu a morte de perto. O título do novo álbum é um desabafo direto e reto: a artista americana dançou com o demônio e aprendeu a arte de recomeçar. Aos 28 anos, ela canta de maneira honesta sua crise. Lançado na esteira de um documentário confessional, o novo trabalho traz baladas intimistas marcantes. Em Anyone, acompanhada só de piano, ela suplica por ajuda. Já a ótima cover de Mad World, do Tears for Fears, vem para levantar o astral. Disponível nas plataformas de streaming.