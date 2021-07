Com Dwayne Johnson e Emily Blunt, ‘Jungle Cruise’ é diversão à moda antiga

No século XVI, conquistadores espanhóis encontraram na Amazônia uma flor de propriedades miraculosas, e pagaram por sua descoberta (e sua ganância) um preço alto — ou pelo menos isso é o que diz a lenda que, no início do século XX, a naturalista Lily (Emily Blunt) decide investigar in loco. Aventureira e destemida, Lily viaja até Porto Velho na companhia do irmão medroso (Jack Whitehall) e contrata os serviços de Frank (Dwayne Johnson), o muito maroto capitão de um barco a vapor caindo aos pedaços. No encalço deles, seguem um príncipe alemão de péssimo caráter (Jesse Plemons) e, talvez, uma maldição sobrenatural. Inspirado na atração homônima da Disney — como o foi Piratas do Caribe —, Jungle Cruise é diversão à moda antiga: com muita ação, comédia e ótimo elenco.