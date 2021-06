Billy Gibbons, do ZZ Top, lança álbum solo embalado pelo southern rock

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Pela terceira vez em mais de cinco décadas de ZZ Top, o cantor Billy Gibbons, de 71 anos, abriu mão da companhia dos colegas de banda para lançar um álbum próprio. Em Hardware, ele teve a ajuda de Matt Sorum, ex-baterista do Guns N’ Roses, e do guitarrista Austin Hanks em doze canções (onze delas inéditas) que remetem ao tradicional southern rock, estilo do qual é um dos grandes representantes. West Coast Junkie tem jeitão de surf music e sua voz cavernosa soa até mais suave na balada Vagabond Man.