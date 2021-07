‘A Última Carta de Amor’ é pedida certa para românticos incorrigíveis

Em 1965, em férias na Riviera com o marido rico e bonito, mas frio e cheio de desaprovação, Jenny (Shailene Woodley) conhece o jornalista Anthony (Callum Turner), que não vê nela nada que desaprovar, ao contrário. No presente, a repórter Ellie (Felicity Jones) descobre uma carta de amor que a intriga — e passa a importunar Rory (Nabhaan Rizwan), o arquivista do jornal, na tarefa de achar outras cartas que possam ajudá-la a identificar o casal que se correspondia com tanta paixão. O filme da diretora americana Augustine Frizzell talvez não cause tanta comoção quanto Como Eu Era Antes de Você, também adaptado de um livro de Jojo Moyes. Mas, para os românticos, é um programa palpitante. Disponível na Netflix.

