Yasmin Brunet: será que ela está?

A pergunta que não quer calar no momento é: Yasmin Brunet, 33 anos, está ou não está grávida? A suspeita partiu da insistência do marido, o surfista Gabriel Medina, em levá-la para os Jogos de Tóquio (não conseguiu). Simone Medina, mãe do surfista e inimiga declarada da nora — a quem acusa de afastar o filho da família —, acha que Yasmin está errada de qualquer forma. “Não teria cabimento fazer todo esse auê para pegar um voo tão longo logo no comecinho da gravidez”, espeta. Para ela, tanto faz, tanto fez: “morre de preguiça” do assunto netos (“Quem tem filho corre esse risco”). No entanto, tem quase certeza de que não existe gravidez nenhuma. “Ela queria ir junto e proibiram, pronto. Tem que aceitar”, decreta. Mãe de Yasmin, Luiza Brunet desconversa: “Pode ser que ela não queira falar, o que eu entendo. Mas ficaria muito feliz em ser avó”.

Publicado em VEJA de 28 de julho de 2021, edição nº 2748