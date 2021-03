Vanessa Giácomo: mantendo o pé no chão

Interpretando uma mulher sem marido, sem filhos e sem ambição certa na vida, a atriz Vanessa Giácomo, 37 anos, diz que são muitas as diferenças entre ela e Cleo, sua personagem na série Filhas de Eva. A começar pela vida doméstica: Vanessa afirma estar muito bem casada há sete anos com o empresário esportivo Giuseppe Dioguardi e viver feliz com ele e os três filhos. Nem por isso fecha os olhos às dificuldades que possam aparecer. “Conviver é negociar. Vejo que hoje as pessoas têm mais liberdade para novos formatos de casamento. E acho bom que se possa fazer isso”, pondera. Fora isso, procura levar a vida mais normal possível nas atuais circunstâncias — foi, inclusive, contagiada pelo novo coronavírus, sem passar por sintomas graves. “Não sou uma pessoa de remoer as coisas e gosto de descomplicar”, resume.

Publicado em VEJA de 17 de março de 2021, edição nº 2729