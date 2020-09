Um musical no formato drive-in

Diante da falta de perspectivas para voltar aos palcos antes de 2021, os musicais resolveram entrar no vácuo da onda do formato drive-­in. Batizado de Dreamcast, um espetáculo do gênero pretende reunir em São Paulo nos dias 2, 3 e 4 de outubro grandes nomes do circuito em apresentações ao vivo de sucessos da Broadway. Uma das atrizes convidadas é Fabi Bang, protagonista de Wicked e Pequena Sereia. “Eu quero ouvir as pessoas baterem palmas, ou melhor, ouvir as pessoas buzinarem e jogarem farol alto na minha cara”, brinca. “Espero que seja por pouco tempo. Prefiro ver pessoas sentadas em poltronas no teatro.”

Publicado em VEJA de 30 de setembro de 2020, edição nº 2706